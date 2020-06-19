Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

Схиигумен Сергий прокомментировал обвинения в "захвате" Среднеуральского женского монастыря "Спорительница хлебов". 19 июня он записал очередное видео под названием "Где вера в чистоте — там нет раскола!".

Схиигумен Сергий обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и призвал его сложить свои полномочия.

"Почему мои проповеди, как священника, схиигумена Сергия, смущают народ и, как утверждают патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл, митрополит Викентий и другие, это путь к расколу? Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Пишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности", — заявил схииугумен.

Также он отметил, что ранее никогда не закрывали доступ в храмы — ни во время чумы, ни во время "испанки".

Сиигумен Сергий утверждает, что храмы закрывают только, запретить людям посещать храмы может только богоборческая власть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что схиигумен Сергий захватил монастырь.