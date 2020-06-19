В центре Москвы после самоизоляции закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта в Москве на центральных улицах, таких как Арбат, Тверская, Никольская, закрылись 112 заведений общепита и магазинов. Закрытыми считаются компании, которые удалили из сервиса 2ГИС.

4% торговый точек, которые работали на главных улицах, не смогли пережить COVID-19. Но за этот период открылось 39 новых заведений. То есть общее число торговых точек уменьшилось только на 3%.

Из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали заведения общественного питания: к началу июня закрылось 62, а открылось 16. 36 непродовольственных магазинов прекратили свою работу, открылось 15. Также закрылось 14 продовольственных магазинов, а 8 новых открылось.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман сообщил, что не все смогут открыть летние веранды.