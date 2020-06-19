Валовый внутренний продукт России вернется на докризисный уровень через два года. Ориентировочно это случится в первом полугодии 2022 года.
Дату назвали в Центробанке России.
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что уже сейчас видны признаки восстановления экономики: предприятия и бизнесы начинают работать и наращивать доход. И с каждым новым этапом снятия ограничений этот темп увеличивается во всех регионах страны.
Напомним, что сегодня по решению совета директоров Центробанка была снижена ключевая ставка. Она обновила свой исторический минимум и достигла 4,5% годовых. Понижение составило один процентный пункт. По мнению руководства Центробанка, это поможет быстрее восстановить российскую экономику.
Ранее "Правда.Ру" писала, что ВВП России в апреле обвалился на треть. Падение составило 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец апреля, российский внутренний валовой продукт составил 6,3 триллиона рублей. По базовому прогнозу Банка России, дефицит бюджета в 2020 году на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?