В ЦБ рассказали, когда ВВП России вернется к докризисному уровню

Валовый внутренний продукт России вернется на докризисный уровень через два года. Ориентировочно это случится в первом полугодии 2022 года.

Дату назвали в Центробанке России.

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что уже сейчас видны признаки восстановления экономики: предприятия и бизнесы начинают работать и наращивать доход. И с каждым новым этапом снятия ограничений этот темп увеличивается во всех регионах страны.

Напомним, что сегодня по решению совета директоров Центробанка была снижена ключевая ставка. Она обновила свой исторический минимум и достигла 4,5% годовых. Понижение составило один процентный пункт. По мнению руководства Центробанка, это поможет быстрее восстановить российскую экономику.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВВП России в апреле обвалился на треть. Падение составило 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец апреля, российский внутренний валовой продукт составил 6,3 триллиона рублей. По базовому прогнозу Банка России, дефицит бюджета в 2020 году на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.