Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Михаил Мурашко удивлен количеством произведенных лекарств
Художественный критик: "Искусственный интеллект не нужен искусству"
Эксперт: не вижу смысла в отцовском капитале
Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова
Ночной тест онлайн-голосования собрал почти 10 тысяч москвичей
Врачи напомнили об опасности загара для здоровья
Турецкая газета опубликовала фото "не той жены" президента Украины
Синоптики прогнозируют "буйную" погоду в Москве на 20 июня
Суд обязал Неймара заплатить "Барселоне" компенсацию

В ЦБ рассказали, когда ВВП России вернется к докризисному уровню

Экономика » Финансы

Валовый внутренний продукт России вернется на докризисный уровень через два года. Ориентировочно это случится в первом полугодии 2022 года.

Дату назвали в Центробанке России.

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдёт только в первой половине 2022 года", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что уже сейчас видны признаки восстановления экономики: предприятия и бизнесы начинают работать и наращивать доход. И с каждым новым этапом снятия ограничений этот темп увеличивается во всех регионах страны.

Напомним, что сегодня по решению совета директоров Центробанка была снижена ключевая ставка. Она обновила свой исторический минимум и достигла 4,5% годовых. Понижение составило один процентный пункт. По мнению руководства Центробанка, это поможет быстрее восстановить российскую экономику.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ВВП России в апреле обвалился на треть. Падение составило 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец апреля, российский внутренний валовой продукт составил 6,3 триллиона рублей. По базовому прогнозу Банка России, дефицит бюджета в 2020 году на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.

 

Последние материалы
Политконсультант Куртов: Ефремова будут судить не по закону
Врачи напомнили об опасности загара для здоровья
Турецкая газета опубликовала фото "не той жены" президента Украины
Синоптики прогнозируют "буйную" погоду в Москве на 20 июня
Суд обязал Неймара заплатить "Барселоне" компенсацию
Дерматолог рассказала, чем пахнут болезни
В Оренбургской области прогремел взрыв в гараже детского дома
В США трагически погиб сын Никиты Хрущева
В Портленде протестующие жестоко надругались над памятником Вашингтону
Звонок Пригожина заставил Навального забыть, как пользоваться телефоном
Популярное
Мир. Новости мира
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?

Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?

Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы
Фигурное катание
Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы
Здоровье
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Путешествия
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Василий Амирджанов Королей и премьеров заменят Тунберг и Флойд Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
В ЦБ рассказали, когда ВВП России вернется к докризисному уровню
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Переводы через банкоматы Сбербанка будут совершаться с комиссией
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Политолог Сергей Михеев: вакцины ВОЗ приводили к бесплодию
Большинство россиян доверяют своему президенту
Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Большинство россиян доверяют своему президенту
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Анна Семенович в образе крестьянки "смутила" корову
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ