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В России снизили ключевую ставку

Экономика » Финансы » Банки

Нового исторического минимума достигла ключевая ставка Центробанка России. Ее снизили сразу на 1 процентный пункт.

Решение было принято сегодня на заседании совета директоров.

"Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых", — сообщает пресс-служба Центробанка.

Такое резкое снижение произошло впервые за пять лет.

Напомним, что последнее снижение ключевой ставки было в апреле. Тогда ее понизили до 5,5%, на уровень 2013 года. После этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ставка может быть снижена еще. По мнению экспертов, новое решение регулятора поможет быстрее восстановить экономику России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что апрель стал худшим месяцев для российской экономики. Тогда ВВП РФ обвалился на 28% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По мнению руководителя Информационно-аналитического центра компании "Альпари", кандидата экономических наук Александра Разуваева, восстановление экономики можно ожидать уже в третьем квартале.

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