Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин в эту пятницу побеседует с представителями области экономики, которые стали жертвами последствий эпидемии.
"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями эпидемии коронавируса", — рассказал Песков журналистам о рабочем графике главы государства.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?