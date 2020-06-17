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Отели Москвы и Петербурга теряют более 1 млрд рублей в день

Экономика

Из-за пандемии коронавируса отели теряют более 1 млрд рублей в день.

Отели Петербурга каждый день теряют по 166 млн рублей, а отели Москвы недополучают 848,5 млн рублей. На сегодняшний день гостиницы обеих столиц загружены в среднем всего лишь на 15%, сообщили аналитики компании Rusland SP Hospitality.

"Несмотря на снятие режима самоизоляции в Москве, ситуация на гостиничном рынке остается катастрофической. На сегодняшний день в столице насчитывается около 83 тысяч номеров, из которых заняты только 70%. Остальные отельеры решили приостановить работу до завершения пандемии. Для сравнения, в прошлом году средняя загрузка московских отелей в высокий сезон составляла 88%, а сейчас упала до 15%", — рассказала руководитель Rusland SP Hospitality Людмила Фролова.

Гостиничный бизнес Северной столицы находится в таком же плачевном состоянии. В городе около 23 300 номеров. В период белых ночей средняя загрузка, как правило, составляет 90%. Но на данный момент отели и гостиницы заполнены на 15%. На сегодняшний день выручка петербургских отелей составляет около 1,5 млн рублей в сутки. То есть они теряют около 166 млн рублей.

Но ситуация постепенно улучшается. Так, за прошедшую неделю появились бронирования на июль и август, а также на следующий туристический сезон. Отельеры рассчитывают, что в пик сезона средняя загрузка гостиниц достигнет хотя бы 30%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург готов к открытию туристического сезона.

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