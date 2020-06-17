Россия печатает банкноты для Йемена, используя официальный контракт

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия печатает новые банкноты для Йемена, делая это в соответствии с ранее подписанным контрактом.

В СМИ появлялась информация о задержании конвоя, который перевозил 64 миллиарда реалов в банкнотах. Известно, что новые купюры были напечатаны для ЦБ Йемена.