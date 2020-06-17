Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия печатает новые банкноты для Йемена, делая это в соответствии с ранее подписанным контрактом.
В СМИ появлялась информация о задержании конвоя, который перевозил 64 миллиарда реалов в банкнотах. Известно, что новые купюры были напечатаны для ЦБ Йемена.
"Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга городе Аден. Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО "Гознак" печатает для этой страны новые денежные знаки", — сказала Захарова.
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