Почти 200 уголовных дел против бизнесменов оказались незаконными

В прошлом году в России было возбуждено 190 незаконных уголовных дел против предпринимателей. В 2020 году статистика не снижается.

Данные озвучил генеральный прокурор России.

"По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)", — рассказал Игорь Краснов.

По его словам, бороться с этим можно, усилив надзор за расследованиями. Особенно это актуально в кризисное время, когда судебное разбирательство обходят путем возбуждения уголовных дел.

Также глава генпрокуратуры отметил рост числа случаев коррупции в стране. В прошлом году таких преступлений была 31 тысяча. В части взяточничества рост нарушений закона составил 11%. А количество преступлений, связанных с "откатами" в сфере закупок, выросло на 74 процента.