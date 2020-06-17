Почти 1,2 тысячи финских компаний объявили себя банкротами

Финские компании не справляются с финансовой нагрузкой и объявляют себя банкротами. С начала 2020 года так поступили уже 1188 организаций.

Об этом сообщает Статистическое управление Финляндии.

"По данным Статистического управления Финляндии, в январе-мае 2020 года было зарегистрировано 1188 банкротств, что на 62 банкротства (5,5%) больше, чем в соответствующем периоде годом ранее", — говорится в сообщении ведомства.

В этих компаниях трудились 5659 человек. Все они остались без работы. В прошлом году из-за банкротства организаций без работы остались на 430 человек меньше.

Чаще всего о несостоятельности заявляют строительные компании, отели и другие организации гостеприимства, кафе, рестораны и другие точки общественного питания. Есть и представители горнодобывающей промышленности. При этом в сельском и лесном хозяйствах, торговле, рыболовстве и транспорте число банкротств уменьшилось.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правящая партия Финляндии сохранила поддержку населения. Таковы результаты опроса, проведенного в стране. Согласно ему, жители страны поддерживают Социал-демократическую партию.