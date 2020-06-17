Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о подготовке новых предложений по общенациональному плану восстановления экономики.
"Правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, очень оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем. Но это только первый этап работы, мы, так сказать, сняли "первый слой". Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем ее", — сказала она на заседании Совфеда.
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