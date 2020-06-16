Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку
Американские полицейские будут работать лучше
Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Диетолог назвал продукты, защищающие легкие от коронавируса
Въезд в США и Канаду останется закрытым до конца июля
Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе

Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей

Экономика

Российская компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", продает гипермаркет на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что ритейлер решил не ждать, когда закончится кризис, и выставил на продажу помещение площадью 23,7 тыс. кв. метров уже сейчас. Если ТЦ удастся продать, то это будет самая крупная продажа в этом году.

На данный момент это единственный лот, выставленный владельцем "Пятерочки" на продажу в Петербурге.

Напомним, что торговый центр на Пулковском шоссе, 19, называют "кладбищем гипермаркетов". Это связано с тем, что раньше здесь находился гипермаркет "Карусель", потом сеть мебели и товаров для дома Hoff. Эти помещения в ТЦ арендовали "М.Видео" и "Детки".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как торговые сети опутывают покупателей.

Последние материалы
Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Детектив в США: самый бесправный человек в Америке – белый мужчина
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Демограф Андрей Коротаев: в России приходится 50 абортов на 100 родов
Эксперт: власти не смогут заставить людей ездить на работу к 6 утра
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку
Американские полицейские будут работать лучше
Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Мир. Новости мира
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Российский шоу-бизнес
Сергей Гармаш встретится с семьей погибшего Сергея Захарова
Российский шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Хватит и трех дней: новогодние каникулы в 2021 году радикально сократят?
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
Мир в доме и ми﻿р вокруг него — золотой принцип Азербайджана
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Госдуме не поддержали идею о сокращении новогодних каникул
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глупеем ли мы с возрастом
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Глупеем ли мы с возрастом
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Древние люди употребляли в пищу змей и ящериц
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ