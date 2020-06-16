Владелец "Пятерочки" продает гипермаркет за миллиард рублей

Российская компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", продает гипермаркет на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что ритейлер решил не ждать, когда закончится кризис, и выставил на продажу помещение площадью 23,7 тыс. кв. метров уже сейчас. Если ТЦ удастся продать, то это будет самая крупная продажа в этом году.

На данный момент это единственный лот, выставленный владельцем "Пятерочки" на продажу в Петербурге.

Напомним, что торговый центр на Пулковском шоссе, 19, называют "кладбищем гипермаркетов". Это связано с тем, что раньше здесь находился гипермаркет "Карусель", потом сеть мебели и товаров для дома Hoff. Эти помещения в ТЦ арендовали "М.Видео" и "Детки".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как торговые сети опутывают покупателей.