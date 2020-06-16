Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился

По данным "Автостат", за прошлый месяц объем российского рынка новых грузовых автомобилей сократился на 13% в годовом сопоставлении до 4,4 тыс. единиц.

Всему виной ограничения из-за COVID-19

По мнению экспертов, данная динамика вызвана введенными из-за коронавируса ограничениями в работе авторитейлеров.

За период с января по мая этого года рынок новых грузовиков в России сократился на 11% — до 26,5 тысяч штук.

Также стоит напомнить, что за период с января по апрель в России на 33,5% в годовом сопоставлении уменьшилось производство легковых автомобилей — до 353 тысяч единиц.

Что касается продаж новых легких и легких коммерческих автомобилей в России, то по данным за май этого года они упали на 51,8% в годовом сопоставлении — до 63,033 тысяч единиц.

За первые пять месяцев текущего года в России было реализовано 478,135 тысяч легковых автомобилей и легковых коммерческих автомобилей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России снова начнут собирать автомобили ВАЗ.