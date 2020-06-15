Путин поручил разработать новые меры поддержки экономики и граждан

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по принятым мерам поддержки в период пандемии COVID-19. Президент обратился к правительству с просьбой дать оценку эффективности принятых мер и определить, какие из них необходимо продлить, а какие подкорректировать.

"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно оценить, какие меры целесообразно продлить", — заявил он.

Глава государства поручил правительству разработать соответствующие предложения.

Президент отметил, что такая мера поддержки граждан, как льготная ипотека, должна привести к снижению цен на аренду жилья в стране.

Сейчас сумма ежемесячного платежа по льготной ипотеке стала меньше, чем стоимость аренды за аналогичную квартиру. Теперь россиянам выгоднее приобрести свое собственное жилье, поэтому спрос на аренду стал падать.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая складывается сейчас в России.