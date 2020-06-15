Президент России Владимир Путин утверждает, что в стране увеличился уровень безработицы. Но это "не так драматично", как в других странах.

"Безработица у нас подросла… где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично, как во многих странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5%, а сейчас в районе 6%. Поэтому всё-таки она растёт у нас. На это нужно обращать внимание", — сообщил глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.