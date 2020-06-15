Все пять заместителей главного редактора газеты "Ведомости" покинули издание в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главредом.

"Все пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они.

Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные — около 15 лет", — сказано на сайте газеты.