Сотни СМИ в России получили господдержку

Руководство средств массовой информации России активно запрашивают государственную поддержку. Ее получили уже сотни медиакомпаний.

Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. Он отметил, что не все СМИ получают поддержку. Для нее необходимо, чтобы организация была зарегистрирована именно как средство массовой информации по ОКВЭД.

"Согласитесь, что если у вас ОКВЭД мебельного салона, то несколько странно претендовать на то, что вам необходимо срочно оказать помощь как средству массовой информации", — пояснил Волин.

Если же отказ пришел оформленному по всем правилам СМИ, необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Это могут быть неправильно оформленные документы или некорректная информация.

Напомним, что правительство внесло в перечень наиболее пострадавших от кризиса сфер средства массовой информации. Финансовую помощь от государства могут получить издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.