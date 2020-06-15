На сельскую льготную ипотеку выделят еще два миллиарда рублей

Россияне стали чаще приобретать недвижимость в сельской местности. По этой причине в России расширили программу льготной сельской ипотеки.

На нее выделят дополнительно два миллиарда рублей.

"Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое — на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще 2 миллиарда рублей", — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Минимальная ставка по такой ипотеке составляет 3% годовых. Новый объем финансирования программы позволит приобрести жилье 45 тысячам семей России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россияне стали чаще брать ипотеку. Одним из факторов стал запуск льготной ипотеки, которую можно взять под 6,5%. Лидером по количеству обращений от граждан и оформленных кредитов стал банк ВТБ. Среди них треть — льготная ипотека.

При этом в мае цены на жилье выросли. Причем речь идет как о бюджетных вариантах, так и об элитном жилье.