Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что повышение МРОТ в условиях кризиса вызовет безработицу, мошенничество и повышение цен на товары и услуги.

"Во-первых, это скачок цен. И мы с вами не очень сильно понимаем, кто выиграет в этой гонке — зарплата или инфляция. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда. Просто так их увеличить нельзя, это автоматически приведет к сокращению рабочих мест", — сказал Сафонов.