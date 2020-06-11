Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил агентству РИА "Новости" о том, что государственной помощью по поддержке деятельности СМИ воспользовались уже несколько сотен информационных агентств.

"Приходит очень большое количество благодарностей за то, что мы инициировали этот процесс. Приходят письма в Союз, мне пишут в Facebook. Конкретно количество трудно назвать, но это сотни СМИ из всех регионов страны", — рассказал Соловьев.