Сбербанк купит себе карманную карту

Сбербанк купит 2ГИС и создаст на его платформе новые сервисы. Сделку планируют закрыть в третьем квартале.

Сейчас картографический сервис оценивается в 14,3 миллиарда рублей. Сбербанк намерен получить 72%, 25% останется у создателей сервиса, 3% получит "О2О Холдинг" — совместное предприятие банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.

"Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки", — пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

В частности, планируется, что в 2ГИС пользователи смогут не только находить нужный объект по адресу, но и заказывать и оплачивать аренду автомобилей, велосипеды, самокаты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сбербанк намерен увеличить свою долю в Rambler Group и получить полный контроль над компанией. Представители банка уже начали переговоры с Александром Мамутом, чтобы снизить его долю в компании с 46,5% до 40%. Сейчас обе стороны владеют по 46,5%, что делает их равноправными акционерами.