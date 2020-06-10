Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы сообщила о том, что Банк России предполагает, что экономика в России восстановится не ранее, чем через несколько кварталов.
"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", — заявила глава регулятора.
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