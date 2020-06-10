Безработица в Южной Корее достигла 10-летнего максимума

Безработица в Южной Корее поднялась до самого высокого уровня за последние более чем 10 лет, поскольку экономика страдает от пандемии коронавируса.

Еще в апреле в стране безработными официально были 3,8% населения, а в мае их стало уже 4,5%.

"Самое большое число увольнений происходит в небольших розничных сетях, ресторанах и частных предприятиях", — говорят в правительстве (цитата ИА Reuters news).

В этой проблеме Южная Корея не одинока

В результате пандемии коронавируса безработица растет во всем мире.

Данные ОЭСР за апрель показывают средний уровень безработицы в странах-членах на уровне 8,4%.

При этом на Соединенные Штаты приходится наибольшее число потерянных рабочих мест.

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