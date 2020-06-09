«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

"Газпром" заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа внутри страны. Договор заключен на 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров.

Участники сделки — ООО "РусХимАльянс" ("Газпром" является совладельцем данного предприятия) и АО "Русгаздобыча". Компания является оператором строительства комплекса по переработке и СПГ. Комплекс находится в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

Стоимость проекта составляет 2,4 трлн рублей

Сообщается, что в январе эта сумма может увеличиться, так как в текущем проекте предусмотрены расходы на строительство объектов инфраструктуры для отгрузки продукции.

Позже "Газпром" и "Русгаздобыча" заявили, что подорожания не будет.

Данный проект имеет большое значение для "Газпрома", так как поможет корпорации выдержать конкуренцию на рынке сжиженного природного газа в Европе в случае, если начнутся проблемы с трубопроводными поставками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Газпром" заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.