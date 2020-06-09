В России могут запретить брать сотрудников на испытательный срок при приеме на работу, поскольку это может расцениваться как попытка ухода от налогов.
С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Перов. Соответствующее предложение он направил министру труда Антону Котякову.
"Более того, прошу вас оценить идею о приравнивании навязываемого работодателем испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству по отношению к нанимаемому лицу", — пояснил парламентарий.
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