В России могут запретить испытательный срок при приеме на работу

В России могут запретить брать сотрудников на испытательный срок при приеме на работу, поскольку это может расцениваться как попытка ухода от налогов.

С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Перов. Соответствующее предложение он направил министру труда Антону Котякову.