Россияне стали чаще платить банковскими картами

По итогам первого квартала 2020 года выяснилось, что снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам.

Согласно данным Банка России, за три месяца общий объем операций по банковским картам составил 23 трлн рублей. 41,7% — составили банковские переводы, 30,5% оплата картами. На снятие наличных пришлось только 27,9% операций.

По сравнению с данными за прошлый год, общий объем безналичных операций вырос более чем на 30%.

С чем это связано?

Эксперты утверждают, что россияне стали реже обналичивать деньги, так как опасаются, что бумажные деньги могут быть переносчиком коронавирусной инфекции.

Центробанк РФ в рамках развития доступности финансовых услуг рассматривает вопрос о введении нового сервиса для пополнения банковских карт через кассы торговых точек.

Ранее глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сообщил, что использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных и краже средств со счета.