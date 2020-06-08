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Эксперт: у российской экономики большой запас прочности

Экономика

Россияне хотят получать базовый доход от государства в размере 25 тысяч рублей в месяц. Такая система поддержки населения обсуждается во многих странах мира.

"Правда.Ру" уточнила, насколько в России реально введение такого безусловного базового дохода. Ситуацию прояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Я думаю, ничего тут нереального нет. Об этом президент несколько раз говорил и делал акцент. Нам казалось, когда менялся МРОТ с трех до пяти тысяч, а потом и до семи тысяч, что мы идем семимильными шагами. А сейчас, посмотрите, в условиях пандемии уже 12130. И, казалось бы, с точки зрения еще пятилетней давности, что это нереально. А прошло пять лет, и вы видите, цифра эта реальна. Во многом положительное решение этого вопроса будет зависеть от того, насколько эффективным будет восстановление экономического потенциала после этих ограничительных мер, которые появились на фоне коронавирусной инфекции, насколько грамотно будут сейчас выходить отрасли, которые в наибольшей степени подверглись этим издержкам, ограничениям", — отметил эксперт.

Он напомнил, что сейчас в России действует Фонд национального благосостояния, его объем составляет 7,3% ВВП, а это порядка восьми триллионов рублей.

"То есть средства для решения большого перечня социальных вопросов у нас есть, в том числе и есть очень большой запас прочности и в решении данного вопроса. Я думаю, что это не произойдет одномоментно быстро. Но все реально. И мы идем по этому пути", — заключил Рябухин.

Стоит отметить, что, согласно опросу, 5% респондентов против того, чтобы в России была введена система безусловного базового дохода.

 

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