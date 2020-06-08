"Единая Россия" дополнила план по восстановлению экономики

Перенести индексацию цен на услуги ЖКХ предлагает "Единая Россия". Это одна из мер поддержки населения и экономики.

Свои предложения в национальный план восстановления экономики направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Губернаторы-секретари региональных отделений "Единой России" на прошедшем 3 июня онлайн-совещании предложили расширить меры поддержки, предусмотренные общенациональным планом. Речь идет, например, о необходимости учесть выпадающие доходы бюджетов регионов при распределении федеральных дотаций — иногда пострадавшие регионы получают относительно небольшие суммы при больших потерях", — сообщает пресс-служба "Единой России".

Среди инициатив партии продление выплат пособия по безработице, упрощение системы отчетности для предприятий МСП, сокращение в два раза налога для самозанятых.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минфин направил на поддержку россиян и экономики страны 600 миллиардов рублей. Сейчас первоочередная задача — до 19 июня доработать общенациональный план восстановления экономики.

По прогнозу аналитиков, экономика России начнет восстанавливаться к концу 2020 года.