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Российские банки ждут неприятности из-за климата

Экономика

Российские банки оказались под угрозой из-за климата — природа может ухудшить доходы и прибавить расходов, отмечается в докладе Центробанка.

Так, инвестиции в неэкологичные сектора экономики рискуют стать менее доходными в связи с развитием альтернативных источников энергии и борьбой с загрязнением природы заводами и т. п.

Кроме того, паводки, ураган, штормы и т. п., участившиеся в связи с изменением климата, негативно влияют на стоимость компаний, которые зависят от подобных катаклизмов.

К примеру, из-за катаклизмов подскакивает частота страховых выплат, которая оборачивается ростом перестраховочной защиты. Из-за этого продукт становится дороже и отталкивает ценой клиентов — спрос на него падает.

А еще в Центробанке напомнили о репутационных рисках, на которые необходимо обращать внимание страховщикам, работающим с неэкологичным бизнесом.

Экстремальная жара или холод влияют и на офисные помещения банков. Последним из-за них приходится увеличивать траты на страховку рисков и электроэнергию.

Увеличивается также вероятность дефолтов заемщиков, которые связаны с отраслями, подверженными климатическим рискам.

Ранее эксперт рассказал "Правде.Ру", зачем банки ввозят доллары в РФ.

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