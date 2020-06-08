Топ-менеджерам российских госкомпаний могут урезать выплаты

Топ-менеджерам российских государственных компаний и корпораций могут ограничить зарплаты.

Соответствующее обсуждение сейчас проходит в кулуарах правительства. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник во властных структурах.

По словам источника, прозвучала инициатива ввести потолок вознаграждения на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год. Исключения могут допускаться, но только при одобрении президента России.