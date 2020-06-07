Жители России могут не опасаться роста цен в ближайшее время из-за пандемии коронавируса нового типа.
Об этом рассказали экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин и ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики "Финансы и инвестиции" в журнале Forbes Никита Масленников.
"Я ожидаю не повышения, а незначительного снижения цен на 1-2%. В связи с укреплением рубля на этой неделе можно ждать уменьшения цен. У торговых сетей будет больше маневра для их снижения", — сообщил Калугин.
"Уже май показал нам достаточно очевидное снижение цен. В том числе это произошло в связи с укреплением курса рубля. В апреле месячная инфляция составила 0,8%, в мае уже всего 0,3%. Годовая инфляция достигает примерно 3%. Сейчас идет явное замедление цен", — добавил Масленников.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.