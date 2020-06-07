Жители России могут не опасаться роста цен в ближайшее время из-за пандемии коронавируса нового типа.

Об этом рассказали экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин и ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики "Финансы и инвестиции" в журнале Forbes Никита Масленников.

"Я ожидаю не повышения, а незначительного снижения цен на 1-2%. В связи с укреплением рубля на этой неделе можно ждать уменьшения цен. У торговых сетей будет больше маневра для их снижения", — сообщил Калугин.

"Уже май показал нам достаточно очевидное снижение цен. В том числе это произошло в связи с укреплением курса рубля. В апреле месячная инфляция составила 0,8%, в мае уже всего 0,3%. Годовая инфляция достигает примерно 3%. Сейчас идет явное замедление цен", — добавил Масленников.