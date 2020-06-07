В финансовом маркетплейсе "Юником 24" рассказали о том, что организации по выдаче небольших займов стали чаще отвечать отказом. В прошлом году процент отказов был на уровне до 70%, сейчас же они могут достигать 85%.
"Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%", — отметили аналитики.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.