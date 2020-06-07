Микрофинансовые организации увеличили процент отказа

В финансовом маркетплейсе "Юником 24" рассказали о том, что организации по выдаче небольших займов стали чаще отвечать отказом. В прошлом году процент отказов был на уровне до 70%, сейчас же они могут достигать 85%.