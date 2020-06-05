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Росстат сообщил о подорожании гречневой крупы в мае на 6,3%

Экономика

В мае в России подорожали продукты. Рост цен по сравнению с апрелем составил 0,2%. Больше всего подорожали гречневая крупа и бобовые, сообщается в отчете Росстата.

Так, цены на гречку повысились на 6,3%. В 28 российских регионах был зафиксирован рост цен на 8% и выше.

Наиболее значительный рост выявлен в Мордовии и Курской области - на 21,7% и 16,7% соответственно.

Также подорожали и другие виды круп:

  • рис;
  • овсяные хлопья "Геркулес";
  • манная крупа;
  • фасоль;
  • горох.

При этом снизились цены на некоторые фрукты и овощи: лимоны подешевели на 33,6%, чеснок на 17,3%, помидоры на 10,6%, огурцы на 9,4%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у российских торговых сетей по некоторым позициям запасы товаров сформированы на 2-4 месяца вперед. Он отметил, что так как в ближайшее время потребительский спрос будет снижаться, то эти запасы будут сокращаться постепенно.

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