В мае в России подорожали продукты. Рост цен по сравнению с апрелем составил 0,2%. Больше всего подорожали гречневая крупа и бобовые, сообщается в отчете Росстата.
Так, цены на гречку повысились на 6,3%. В 28 российских регионах был зафиксирован рост цен на 8% и выше.
Наиболее значительный рост выявлен в Мордовии и Курской области - на 21,7% и 16,7% соответственно.
Также подорожали и другие виды круп:
При этом снизились цены на некоторые фрукты и овощи: лимоны подешевели на 33,6%, чеснок на 17,3%, помидоры на 10,6%, огурцы на 9,4%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у российских торговых сетей по некоторым позициям запасы товаров сформированы на 2-4 месяца вперед. Он отметил, что так как в ближайшее время потребительский спрос будет снижаться, то эти запасы будут сокращаться постепенно.
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