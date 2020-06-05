Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные каникулы будут продолжать существовать для граждан России, однако банк не ожидает большого спроса на услугу.

"Какой-то второй волны спроса мы не видим. Конечно, может периодически возникать повышение этого спроса. И я хотела бы напомнить, что у наших граждан есть возможность обращаться за кредитными каникулами: в соответствии с законом — до 30 сентября, и по собственным программам банков в зависимости от тех сроков, которые банки предлагают", — сказала Набиуллина.