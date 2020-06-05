Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить

В августе в России вступит в силу запрет на пополнение анонимных кошельков наличными. С начала месяца это можно будет сделать только переводом, чтобы была возможность отследить источник финансирования. Сейчас банки просят ЦБ перенести эту дату на февраль 2021 года.

"Ассоциация банков России, учитывая социальную значимость реализуемых при помощи неперсонифицированных электронных средств платежа сервисов, а также возникающие по причине пандемии коронавирусной инфекции проблемы, просит вас рассмотреть возможность отложить срок вступления в силу пункта 2 статьи 1 закона от 2 февраля 2019 года №264 "О внесении изменений в … закон "О национальной платежной системе" на шесть месяцев, до 3 февраля 2021 года", — цитируют СМИ текст письма, отправленного руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Банкиры поясняют: невозможность использовать наличные может снизить оборот средств и уменьшит прозрачность платежей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк переходит на систему переводов по подписке. Это позволит убрать комиссии за переводы до 50 тысяч рублей.