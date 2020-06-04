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Мэрия Москвы предоставит арендные каникулы сотням рестораторов

Экономика

Почти 40 предприятий общепита получили арендные каникулы в Москве. Всего их могут оформить почти четыре сотни рестораторов.

Общая сумма поддержки, которую таким образом окажут столичные власти, составит больше 280 миллионов рублей.

"Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей.

Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей", — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На такую же помощь могут рассчитывать и владельцы магазинов, которые арендуют помещение или землю у городских властей. Этим правом воспользовались хозяева 54 магазинов. Общая сумма арендных каникул составила 50 миллионов рублей.

Для того чтобы получить арендные каникулы, бизнесменам Москвы нужно обратиться в Департамент городского имущества. Заявления, составленные в свободной форме, принимают до 31 декабря. К документам нужно приложить фотографии, которые подтвердят вид бизнеса.

Ранее Сергей Собянин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса. Среди них возможность получить арендные каникулы с 1 марта по 30 июня.

"Правда.Ру" уже писала, что из-за кризиса не все рестораторы смогут вернуться в бизнес.

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