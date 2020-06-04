Нефть падает в цене из-за неопределенностей в проведении встречи ОПЕК+

Данные торгов свидетельствуют о падении мировых цен на нефть из-за новостей о предстоящем заседании ОПЕК+.

По состоянию на 7:53 по московскому времени цена на нефть марки Brent падала на 1,48% до 39,2 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 2,06% до36,52 доллара за баррель.

Июньское заседание ОПЕК+ планировали повести 9 июня, после чего встречу переносили на 4 июня. А в среду стало известно о том, что заседание может и вовсе не состояться.