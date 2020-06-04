Коронавирусный кризис может привести к краху топливной отрасли

Вспышка коронавирусной инфекции может спровоцировать коллапс в отрасли добычи ископаемого топлива. Прогнозируемые потери - $ 25 трлн.

Аналитики рынка, проведя экономическое исследование выяснили, что стоимость мировых запасов ископаемого топлива сократится примерно на две трети. Причем,произойдет это раньше, чем ожидалось. Причина - резкое продолжающееся падение спроса на нефть, газ и уголь.

"Надвигающийся крах спроса на ископаемые виды топлива может создать значительную угрозу для глобальной финансовой стабильности, уничтожив рыночную стоимость компаний, работающих с его использованием", - предупредили в финансовой организации Carbon Tracker.

Как следует из текста доклада, снижение спроса на ископаемое топливо на 2% в год может привести к тому, что будущие прибыли нефтяных, газовых и угольных компаний рухнут с примерно $39 трлн до $14 трлн.

"В свою очередь, удар по компаниям, работающим на ископаемом топливе, может вызвать шоковые волны в мировой экономике, поскольку их рыночная стоимость составляет четверть мировых фондовых рынков и они должны триллионы долларов мировым банкам".

Кингсмилл Бонд, автор доклада, говорит:

"Сейчас настало время планировать упорядоченное сворачивание активов ископаемого топлива и управлять воздействием на глобальную экономику, а не пытаться поддерживать их неустойчивое положение. Падение спроса на энергию будет самым значительным со времен Второй мировой войны и вызовет многодекадные минимумы для мирового потребления нефти, газа и угля. А вот возобновляемая энергия продолжит расти".

К слову, мировой спрос на ископаемое топливо упал почти на 10% на фоне блокировки коронавируса, и многие энергетические экономисты считают, что он может не оправиться от кризиса.