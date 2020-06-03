Глава Минпромторга рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у российских торговых сетей по некоторым позициям запасы товаров сформированы на 2-4 месяца вперед. Он отметил, что так как в ближайшее время потребительский спрос будет снижаться, то эти запасы будут сокращаться постепенно.

Мантуров также добавил, что в настоящее время ведомство контролирует обеспечение торговых сетей запасами товаров.

Чаще всего приходится пополнять запасы мясной продукции и овощей (то есть товаров в небольшим сроком хранения).

"В середине марта в течение 10 дней россияне активно скупали продукты питания, но система торговли выдержала это испытание", — подчеркнул Мантуров.

Он также отметил, что для того, чтобы поддерживать такой уровень запасов продуктов (на 2-4 месяца), необходимо привлекать оборотные средства компании. При этом россияне стали ходить в магазины реже по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотаж, но увеличился средний чек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ритейлеры откажутся от наличных.