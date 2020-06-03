Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у российских торговых сетей по некоторым позициям запасы товаров сформированы на 2-4 месяца вперед. Он отметил, что так как в ближайшее время потребительский спрос будет снижаться, то эти запасы будут сокращаться постепенно.
Мантуров также добавил, что в настоящее время ведомство контролирует обеспечение торговых сетей запасами товаров.
Чаще всего приходится пополнять запасы мясной продукции и овощей (то есть товаров в небольшим сроком хранения).
"В середине марта в течение 10 дней россияне активно скупали продукты питания, но система торговли выдержала это испытание", — подчеркнул Мантуров.
Он также отметил, что для того, чтобы поддерживать такой уровень запасов продуктов (на 2-4 месяца), необходимо привлекать оборотные средства компании. При этом россияне стали ходить в магазины реже по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотаж, но увеличился средний чек.
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