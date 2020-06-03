Пресс-служба Рослыболовства сообщила о том, что на 3 июня рыбаками выловлено более 2,16 тонны водяных обитателей. Это количество выросло на 5,5% по сравнению с показателями прошлого года.

"В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос более чем на 8,2% и составил около 1,56 миллиона тонн. На промысле минтая освоено около 1,13 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года на 49,14 тысячи тонн (на 4,5% — ред.), трески добыто на 9,33 тысячи тонн больше (на 12,2% — ред.) — около 85,7 тысячи тонн, сельди — на 11,83 тысячи тонн больше (на 11,1% — ред.), около 118 тысяч тонн", — говорится в пресс-релизе.