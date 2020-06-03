Роспотребнадзор обещал не штрафовать бизнес после снятия ограничений

Вспышки коронавируса на отдельных предприятиях могут привести к закрытию их на карантин. Такое возможно даже после снятия ограничений. Принимать решение будет Роспотребнадзор. А вот штрафовать бизнес — рестораны и кафе, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, отели и гостиницы — за нарушения рекомендаций санитарные врачи не намерены.

"Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин", — сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что столичные рестораторы надеются на послабление ограничений с 15 июня. Они готовы сразу открыть летние веранды. Также сообщалось, что субсидии и гранты на 288 миллионов рублей получит малый и средний бизнес Москвы. Уже одобрены 174 заявки. На рассмотрении находятся 47 заявок на сумму 64,3 миллиона рублей.