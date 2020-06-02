Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей

Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.

Правительства некоторых стран Европы уже в течение многих лет обсуждают идею введения безусловного дохода. Базовый безусловный доход — это — фиксированные ежемесячные платежи от государства.

Компания Superjob решила провести опрос среди россиян, с целью выяснить, насколько данный инструмент для них актуален.

"Две трети россиян считают, что население страны нуждается в ежемесячных выплатах от государства. 5% против подобной идеи, 28% затруднились с ответом", — говорится в отчете.

Что касается размера выплат, то 40% опрошенных сообщили, что приемлемой была бы сумма от 10 до 20 тысяч рублей, 25% хотели бы получать от 20 до 30 тысяч рублей, 11% респондентов считают, что государства должно платить каждому россиянину не менее одного МРОТ.

"В среднем же россияне мечтают о базовом безусловном доходе в размере 25 тысяч рублей в месяц", — сообщает Superjob.

В условиях самоизоляции из-за коронавируса для комфортной жизни россияне хотели бы получать от 80 тысяч рублей в месяц, а для полного счастья — 155 тысяч рублей в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году доходы россиян снизятся на 5,2%.