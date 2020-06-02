Экономист о кредитной амнистии: чудес не бывает

Кредитные каникулы взяли 1,8 миллиона россиян. Таковы данные на конец мая.

По словам сенатора Владимира Кравченко, только 15% из этих людей оформили "каникулы" по новым льготным правилам. Выступая в Совете Федерации, он предложил ввести полную кредитную амнистию для наиболее пострадавших граждан.

Такую идею оценил доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов.

"Самое главное — кто заплатит за этих граждан? Если государство сможет за них заплатить, то ради Бога. В контексте данного заявления это совсем не очевидно. Пока никаких заявлений со стороны представителей государства о том, что они готовы кому-то что-то компенсировать, не звучало. Поэтому нет, это, скорее всего, типичное заявление, цель которого привлечь внимание к персоне заявителя. Потому что в существующем правовом поле не предусмотрено никаких выплат со стороны государства, которое компенсирует финансовым учреждениям потери, с этим связанные. Чудес не бывает. Значит кто-то должен заплатить. Необходимость финансирования банками — это значит обречь значительную часть на закрытие, потери АСВ. Поэтому это не выглядит чем-то разумным. В некоторых странах что-то подобное делается. Сначала государство выделяет средства на компенсацию потерь, и фактически вместо граждан банкам погашают кредиты. Но это не является распространенным. Тем более странно слышать такие заявления в российских условиях", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что долги по кредитам в России начнут расти с осени. И это будет связано именно с окончанием кредитных каникул, которые сейчас многие взяли.