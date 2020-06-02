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В России решили, как будут восстанавливать экономику

Экономика

Российская экономика будет восстановлена, а к концу процесса выйдет на рост, который будет выше докризисного. Так охарактеризовал подготовленный план восстановления экономики премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня он презентовал план президенту Владимиру Путину. На восстановление экономики потребуется пять триллионов рублей, а сам план состоит почти из 500 пунктов. По мнению экономистов, до конца этого года ожидается полная стабилизация ситуации, со второго квартала 2021 года экономика начнет восстанавливаться, а в конце следующего года Россия должна перейти к росту.

"Нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей. Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни — на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие ", — напомнил Владимир Путин.

Мишустин отметил, что сейчас очень важно побороть безработицу.

"Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, платежеспособного спроса, поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости", — рассказал премьер.

По плану, безработицу сократят до 5% уже к концу следующего года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса и вызванного им кризиса в мире может исчезнуть больше 300 миллионов рабочих мест.

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