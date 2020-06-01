"Газпром" заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию

"Газпром" заключил контракт с греческой компанией Mytilineos на поставку газа в в период с 2020 до 2030 года.

Контракт подписали гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова и гендиректор Mytilineos S. A. Евангелос Митилинеос.

По мнению Елены Бурмистровой, заключение данного контракта доказывает, что российский газ востребован на рынке Греции. Кроме того, он будет способствовать дальнейшему укреплению отношений стран в сфере энергетики.

Компания Mytilineos считает, что долгосрочное сотрудничество укрепит конкурентоспособность Mytilineos на газовом рынке Греции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Газпром" рассчитал долг Белоруссии за газ. Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал журналистам о том, что компания готова вести переговоры с Белоруссией по поставкам газа, но только после оплаты долгов в 165,6 млн долларов. Белоруссия отказывается признавать долг за российский газ.