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Путин призвал глав регионов помочь перевозчикам пасажиров

Экономика

Губернаторам российских регионов поручили разработать меры поддержки перевозчиков пассажиров. Такую задачу поставил президент Владимир Путин.

Доклад руководители регионов должны представить к середине июня.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть (в рамках региональных программ поддержки бизнеса) меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территориях субъектов Российской Федерации во всех видах сообщения, туристские перевозки водным транспортом, а также эксплуатацию автовокзалов и автостанций", — сообщается на сайте Кремля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России продолжает проводить совещания в дистанционном формате. Как пояснил пресс-секретарь главы государства, это необходимо для обеспечения безопасности Путина. По его словам, это никак не влияет на рабочий график президента.

Россию планируют пригласить на саммит "большой семерки". Трамп заявил, что перенесет встречу с июня на сентябрь и хочет, чтобы присоединились главы России, Южной Кореи, Индии и Австралии.

путин поручение президента пассажирские перевозки
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