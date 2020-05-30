Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, спровоцирует полное изменение рынка занятости в России.

Такое мнение озвучила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

"Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России", — пояснила эксперт.