Россиянам грозит новая волна массовых увольнений и она будет не менее масштабной, чем первая.
Такое мнение озвучил проректор Финансового университета при правительстве России, профессор Александр Сафонов.
По его словам, пандемия коронавируса стала "стартовым механизмом" для социально-экономического кризиса. Сокращение платежеспособного населения будет лишь усиливаться после снятия карантина. Вместе с ним будет снижаться и спрос на товары и услуги.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.