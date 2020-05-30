Россиянам грозит новая волна увольнений

Россиянам грозит новая волна массовых увольнений и она будет не менее масштабной, чем первая.

Такое мнение озвучил проректор Финансового университета при правительстве России, профессор Александр Сафонов.

По его словам, пандемия коронавируса стала "стартовым механизмом" для социально-экономического кризиса. Сокращение платежеспособного населения будет лишь усиливаться после снятия карантина. Вместе с ним будет снижаться и спрос на товары и услуги.