Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение в поддержку российских аэропортов. За использованием 10,9 миллиарда рублей будет следить Росавиация.

"Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиардов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.