Кибермошенники на сайтах бесплатных объявлений

Кибермошенники взяли на вооружение новую схему хищения средств у граждан, заказывающих товары в интернете через сайты бесплатных объявлений. Как работает эта схема?

На платформе объявлений мошенники размещают популярный товар по выгодной цене. Покупатель находит его, начинает переписываться в чате платформы объявлений с "продавцом", уточняя детали. В этот момент мошенник под благовидным предлогом, например, для отправки видео, предлагает перейти к обсуждению не в чате, а в один из популярных мессенджеров. Здесь же присылает ссылку на страницу авторитетного курьерского сервиса якобы для оформления доставки товара. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где, оставив свои данные, покупатель лишается средств.

Так же, общаясь с жертвой в мессенджере, мошенники могут сымитировать "техническую проблему" на странице своего же объявления на официальном сайте (попросту заблокировав ее самостоятельно), а жертве пришлют якобы корректную ссылку, где "все работает", но это уже будет мошеннический сайт, внешне похожий на официальный, где так же, оставив свои данные, покупатель может лишиться средств.

"Мошенники используют здесь приемы социальной инженерии. Однако учитывая, что большинство граждан все-таки уже знают о кибермошенниках и стараются быть осторожными, злоумышленники изыскивают все более убедительные и правдоподобные способы, чтобы усыпить внимание жертв и похитить средства. В условиях самоизоляции, люди часто используют курьерскую доставку и относятся к таким службам с доверием, именно поэтому злоумышленники решили направить атаку именно сюда, — комментирует схему эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Глеб Козин. — Кроме того, дружелюбно общаясь в мессенджере, делая скидки на товар, злоумышленник намеренно усыпляет бдительность покупателя, для которого дальнейший переход по присылаемым "продавцом" ссылкам не вызывает никаких подозрений. Совершая покупки в Интернете, относитесь настороженно к слишком уж выгодным предложениям и низким ценам на популярные товары. Общаясь с продавцом на платформах бесплатных объявлений, не покидайте официальные чаты, не переходите по сторонним ссылкам. Заведите для оплаты интернет-покупок отдельную виртуальную карту и пополняйте ее непосредственно перед оплатой товара".

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.