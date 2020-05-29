Мороженое со вкусом гречки появилось в России

Два любимых россиянами продукта объединили производители из Новосибирска. Они создали мороженое со вкусом гречки.

Технология производства уже продумана. А идею подали сами россияне, когда в апреле смели гречку с полок магазинов по всей стране.

"Технологи компании разработали рецептуру, которая, гармонично соединяя два независимых вкуса, дает принципиально новый, необычный и свежий по своей идее продукт. В каждую тонну пломбира замешано 50 килограммов первоклассной, предварительно отваренной гречки. Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география", — рассказал журналистам представитель фирмы-производителя.

Ранее доктор Комаровский рекомендовал укреплять иммунитет мороженым. Врач утверждает, что воздействие холода на миндалины способствует общему укреплению состояния полости рта и формированию устойчивости организма к некоторым болезням.